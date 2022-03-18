МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются на 1-2% в пятницу вечером, инвесторы продолжают оценивать базовые факторы рынка, при этом по итогам недели котировки могут показать снижение вторую неделю подряд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.14 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,9%, до 107,6 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,88%, до 104,92 доллара.

Трейдеры продолжают оценивать базовые факторы рынка, такие как ситуация вокруг России и Украины, санкции против РФ, риски поставок и перспективы спроса.

По итогам недели нефть может показать снижение цены на 4,5% и 4,3% для Brent и WTI, причем неделей ранее нефть подешевела на 4,6% и 5,5% соответственно. Еще неделей ранее нефть подскочила в цене на 21% и 26% соответственно за неделю, приблизившись к историческим рекордам.

"Рынок переходит из зеленой зоны в красную и снова в зеленую, это режим переменчивой торговли. Даже при том факте, что рынок находится под давлением, я не уверен, что кто-то захочет открывать короткую позицию перед выходными, если вы не планируете поставлять продукт", — комментирует аналитик Price Futures Дэн Флинн (Dan Flynn), которого цитирует газета Wall Street Journal.

Инвесторы также оценивают данные еженедельной статистики действующих нефтяных буровых установок в США, представленной американской нефтегазовой сервисной компанией Baker Hughes. За неделю по 18 марта их число сократилось на три агрегата, до 524 штук.