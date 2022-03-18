МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе на торгах в пятницу снизились на 4,4%, к закрытию торгов цена составляла чуть больше 1140 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Будь что будет. Европа теряет последний "летний" газ

Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке 1205,6 доллара. В первые часы торгов котировки находились в диапазоне 1200-1230 долларов и достигли максимума торговой сессии, а в середине торгов цена опустилась на уровень 1140-1180 долларов. Ближе к концу сессии стоимость ненадолго поднялась выше 1200 долларов, но не смогла удержаться на этом уровне.

Ценовой максимум составил 1249 долларов за тысячу кубометров, а минимум — 1131,1 доллара. К закрытию стоимость составила 1143,1 доллара, что на 4,4% меньше расчетной цены четверга в 1195,3 доллара.

Стоимость газа в Европе в конце февраля-начале марта демонстрировала сильную волатильность. Она снова резко выросла после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.

Ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта текущего года.

Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.