МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе на торгах в пятницу снизились на 4,4%, к закрытию торгов цена составляла чуть больше 1140 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

" Глебовское газовое подземное хранилище

Будь что будет. Европа теряет последний "летний" газ

Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке 1205,6 доллара. В первые часы торгов котировки находились в диапазоне 1200-1230 долларов и достигли максимума торговой сессии, а в середине торгов цена опустилась на уровень 1140-1180 долларов. Ближе к концу сессии стоимость ненадолго поднялась выше 1200 долларов, но не смогла удержаться на этом уровне.

Ценовой максимум составил 1249 долларов за тысячу кубометров, а минимум — 1131,1 доллара. К закрытию стоимость составила 1143,1 доллара, что на 4,4% меньше расчетной цены четверга в 1195,3 доллара.

Стоимость газа в Европе в конце февраля-начале марта демонстрировала сильную волатильность. Она снова резко выросла после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.

Ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта текущего года.

Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.