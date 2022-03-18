2022-03-18T21:01:32+03:00

2022-03-18T21:01:32+03:00

2022-03-18T21:01:32+03:00

2022

https://1prime.ru/Financial_market/20220318/836426570.html

Банк России рассказал, как будут проходить торги ОФЗ 21 марта

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ТОРГИ ОФЗ НА МОСБИРЖЕ В ПОНЕДЕЛЬНИК БУДУТ ПРОХОДИТЬ С 10.00 ДО 11.00 МСК В РЕЖИМЕ ДИСКРЕТНОГО АУКЦИОНА, С 13.00 ДО 17.00 МСК В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ — ЦБ ПРАЙМ, 18.03.2022

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60