ТОРГИ ОФЗ НА МОСБИРЖЕ В ПОНЕДЕЛЬНИК БУДУТ ПРОХОДИТЬ С 10.00 ДО 11.00 МСК В РЕЖИМЕ ДИСКРЕТНОГО АУКЦИОНА, С 13.00 ДО 17.00 МСК В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ — ЦБ
https://1prime.ru/Financial_market/20220318/836426570.html
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ТОРГИ ОФЗ НА МОСБИРЖЕ В ПОНЕДЕЛЬНИК БУДУТ ПРОХОДИТЬ С 10.00 ДО 11.00 МСК В РЕЖИМЕ ДИСКРЕТНОГО АУКЦИОНА, С 13.00 ДО 17.00 МСК В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ — ЦБ
https://1prime.ru/Financial_market/20220318/836426570.html
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