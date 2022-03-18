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https://1prime.ru/Financial_market/20220318/836427715.html
Биржи США закрылись ростом основных индексов
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Биржи США закрылись ростом основных индексов, свидетельствуют данные торгов. По данным на момент закрытия биржи, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,8% — до 34754,93 пункта,... ПРАЙМ, 18.03.2022
рынки, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Биржи США закрылись ростом основных индексов, свидетельствуют данные торгов.
По данным на момент закрытия биржи, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,8% — до 34754,93 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,05%, до 13893,84 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,17%, до 4463,12 пункта.