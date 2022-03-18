МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Биржи США закрылись ростом основных индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным на момент закрытия биржи, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,8% — до 34754,93 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,05%, до 13893,84 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,17%, до 4463,12 пункта.