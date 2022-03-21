МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 3% в понедельник утром на сохранении внешнеполитической напряженности, создающей риски перебоев в поставках, следует из данных торгов. Глава Saudi Aramco рассказал о важности поставок российской нефти

По состоянию на 8.37 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 3,3%, до 111,49 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 3,49%, до 106,66 доллара.

В понедельник утром цены на нефть растут, так как недавние переговоры между Россией и Украиной не показали явных признаков прогресса. Трейдеры оценивают перспективы наличия дефицита нефти на рынках и перебоев с поставками в связи с напряженной геополитической ситуацией и введенными антироссийскими санкциями.

"Физический дефицит, связанный с текущими санкциями против России, в конечном итоге будет играть более доминирующую роль в определении цен на нефть", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики CBA.

Кроме того, росту цен способствуют сообщения о том, что некоторые коронавирусные ограничения в китайском мегаполисе Шэньчжэнь были ослаблены, что немного смягчило опасения по поводу уменьшения спроса на нефть.