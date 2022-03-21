МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Курс доллара растет к иене, в то время как инвесторы оценивают монетарную политику японского и других азиатских центробанков, которые не спешат её ужесточать, в отличие от Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Курсы доллара и евро растут в начале торгов на Московской бирже

По состоянию на 12.39 мск курс доллара к иене увеличивается до 119,22 иены со 119,17 иены. Курс евро к доллару в то же время растёт до 1,106 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1055 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на символические 0,01%, до 98,22 пункта.

Инвесторы следят за действиями центробанков мира в условиях высокой глобальной инфляции и напряжённости на международной арене. Так, повышение ставки ФРС оказало поддержку укреплению доллара. Причем спрос на доллар остается высоким, так как он выступает как актив-убежище.

Решения же азиатских центробанков пока не способствуют укреплению иены. Центробанк Японии перед выходными сохранил учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. А после этого и китайский регулятор, ранее в понедельник, также не стал менять монетарную политику и сохранил ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate), которая выступает в качестве главного индикатора монетарной политики, на уровне 3,7%.

"Динамика инфляции в Японии сильно отличается от той, что мы наблюдаем в других крупных мировых экономиках. В результате до выхода центробанка Японии из сверхлегкой монетарной политики, на наш взгляд, еще далеко", — считают аналитики CBA, чье мнение приводит агентство Рейтер.

Позднее в понедельник пройдет и выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Инвесторы надеются получить намеки относительно дальнейшего направления монетарной политики регулятора, что может сказаться и на соотношении в паре "доллар-иена".