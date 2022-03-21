МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в большинстве своем незначительно растут в понедельник, инвесторы продолжают следить за геополитической ситуацией, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.46 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,14% — до 34585 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растет на символические 0,06%, до 14420,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,08%, до 4457,5 пункта.

Участники торгов продолжают следить за развитием ситуации между Россией и Украиной. Аналитики полагают, что рынки останутся крайне чувствительными к этим новостям в течение ближайшего времени.

"Это главный драйвер рынков в ближайшие дни и, возможно, даже недели — это касается всего, что вытекает из украинского конфликта… У нас растет понимание того, что пара цепочек поставок может быть разорвана навсегда. Цены на энергоносители останутся высокими, как бы ни разрешилась война", — отметил экономист ING Карстен Бжески (Carsten Brzeski), мнение которого приводит газета Wall Street Journal.

Давление на фьючерс на DJIA оказывает падение стоимости акций Boeing. Ранее лайнер компании потерпел крушение на юге Китая. На этом фоне акции компании теряют более 6% своей стоимости.