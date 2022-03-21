МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 22 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:00 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
10:30 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
14:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (март) 20 16
15:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (февраль) 6,5%  
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) 4,2%  
16:00 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты    
16:15 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
17:35 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
18:15 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа    
20:00 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна    
21:00 USD США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 3,754 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB X5 Group — финансовая отчетность по МСФО за 2021 и телеконференция менеджмента    
  RUB Газпром нефть — закрытие реестра для ВОСА (15.04.2022, в заочной форме, определение количественного состава СД ПАО)    
  RUB Газпром нефть — СД (стратегия устойчивого развития компании)    
  RUB ФСК ЕЭС — СД (изменения в составах комитетов СД)    