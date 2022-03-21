МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в понедельник закрылись преимущественно снижением, при этом британский FTSE 100 вырос за счет роста цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,51% — до 7442,39 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,57%, до 6582,33 пункта, немецкий DAX — на 0,6%, до 14326,97 пункта.

В понедельник цены на нефть растут на 5-6%, за счет чего акции таких энергетических компаний как BP и Shell подорожали на 4,1% и 4,8% соответственно. Это поддержало рост индекса FTSE на фоне снижения других европейских индикаторов.

В целом, по словам аналитика IG Криса Бошана (Chris Beauchamp), которого цитирует газета Wall Street Journal, напряженная геополитическая ситуация создает прочную основу для роста цен сырьевых активов, что и в дальнейшем будет подталкивать британский индекс к росту.