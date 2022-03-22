МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ / Dow Jones. S&P 500 снизился на 1,94 пункта, или на менее 0,1%, завершив торги на отметке 4461,18 пункта, после слов председателя ФРС Джерома Пауэлла насчет возможности более жесткого изменения ставок для сдерживания инфляции. Доходность казначейских облигаций после его комментариев выросла, достигнув максимума с мая 2019 года. Фондовые индексы США не демонстрируют четкой динамики

Nasdaq Composite упал на 55,38 пункта, или на 0,4%, до 13838,46, а Dow Jones Industrial Average – на 201,94 пункта, или на 0,6%, до 34552,99. Прошлую неделю американские фондовые индексы завершили на подъеме, показав лучший результат с ноября 2020 года.

Выступая в Национальной ассоциации экономики бизнеса, Пауэлл сказал, что при необходимости центробанк готов повышать процентные ставки на 0,5 процентного пункта за раз и держать их достаточно высокими, чтобы намеренно замедлить экономику.

Доходность 10-летних гособлигаций США в понедельник выросла до 2,315%. Инвесторы ожидают, что ФРС в этом году продолжит повышать процентные ставки в попытке замедлить инфляцию, которая достигла 40-летнего максимума. По словам аналитиков, рост доходности может сказаться на интересе к более рискованным активам.

"Я бы не сказал, что сейчас облигации кажутся невероятным вариантом для инвестиций, но они более сбалансированы, чем в самом начале года", – считает Мэтт Дмитрижин, инвестиционный директор Telemus.

Специальная военная операция на Украине усилила волатильность на рынках акций, облигаций, сырьевых товаров и валют, поскольку инвесторы пытаются оценить экономическое воздействие санкций и вероятность сбоев в цепочках поставок. Инвесторы следят за развитием событий в регионе и за тем, удастся ли в ближайшее время найти решение проблемы.

"Это главный драйвер рынков в ближайшие дни и, возможно, даже недели — речь идет обо всем, что выйдет из конфликта на Украине", — считает Карстен Бржески, глава отдела макроэкономических исследований ING Groep.

Фьючерсы на международный маркерный сорт нефти Brent в понедельник подорожали на 7,69 доллара, или на 7,1%, до 115,62 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI поднялись в цене на 7,42 доллара, или на 7,1%, до 112,12 доллара за баррель. Перекроят рынок. Кто нацелился на место западных компаний в России

Повышение цен на нефть вызвало опасения относительно устойчивой высокой инфляции и снижения темпов экономического роста в США и Европе, поскольку стоимость бензина и электроэнергии "отъедают" значительную долю расходов домохозяйств на другие товары и услуги.

Российская военная операция на Украине привлекла внимание к зависимости Европы от российских энергоносителей. Германия получает более половины своего газа из России. Инвесторы ожидают, что отказ от этих торговых связей может привести к длительному повышению цен на энергоносители.

"У нас растет понимание того, что несколько цепочек поставок могут быть разорваны навсегда, — говорит Бржески. — Цены на энергоносители, независимо от того, как завершатся боевые действия, останутся высокими".

Индекс Stoxx Europe 600 закрылся ростом на менее 0,1%. Российский фондовый рынок остается закрытым, но на рынке облигаций торги возобновились. Центральный банк России будет покупать государственные облигации, заявила глава центробанка Эльвира Набиуллина. Она сказала, что Московская биржа, которая была закрыта с 25 февраля, будет открываться постепенно, но не сообщила никаких подробностей, кроме покупки облигаций.

Египетский фунт упал к доллару более чем на 13% после того, как центробанк Египта повысил ключевую процентную ставку, сославшись на инфляционное давление из-за военных действий России на Украине.

Египет, как и многие африканские страны, сильно зависит от импорта пшеницы из Украины и России. Согласно данным ООН, с 2018 по 2020 год более 80% импорта пшеницы в Египет пришлось на эти две страны.

Азиатские индексы на закрытии сессии понедельника демонстрировали разнонаправленную динамику. Южнокорейский Kospi снизился на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%, а китайский Shanghai Composite вырос на 0,1%. Фондовый рынок Японии был закрыт по случаю праздника.

— Авторы Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff @wsj.com, Hardika Singh, hardika.singh@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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