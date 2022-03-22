МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ / Dow Jones. Фьючерсы на нефть в понедельник резко подорожали, завершив торги самой высокой ценой закрытия почти за две недели. Военная спецоперация на Украине продолжается, и ходят разговоры о том, что Евросоюз может ввести запрет на ввоз российских энергоносителей.

ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА

Апрельские фьючерсы на нефть WTI в понедельник на NYMEX выросли в цене на 7,42 доллара, или на 7,1%, закрывшись по 112,12 доллара за баррель. По итогам минувшей недели ближайшие контракты, экспирация которых произойдет по окончании торговой сессии во вторник, подешевели на 4,2%, согласно рыночным данным Dow Jones.

Майские фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures Europe выросли в цене на 7,69 доллара, или на 7,1%, до 115,62 доллара за баррель. По итогам прошлой недели контракты потеряли в цене 4,2%. Фьючерсы на Brent и WTI в понедельник закрылись на самых высоких отметках с 8 марта, когда цены закрытия достигли максимумов с 2008 года.

Апрельские фьючерсы на бензин подорожали на 4,1% до 3,372 доллара за галлон после снижения на 2,2% по итогам прошлой недели, а апрельские контракты на печное топливо подскочили в цене на 5,6% до 3,801 доллара за галлон после роста на 5,3% на прошлой неделе.

Апрельские фьючерсы на природный газ закрылись с повышением на 0,8%, по 4,90 доллара за млн БТЕ. За прошлую неделю газ подорожал на 2,9%.

РЫНОЧНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

Вероятность введения запрета на импорт российской нефти в страны Евросоюза спровоцировала рост нефтяных цен, отметили в понедельник аналитики Blue Line Futures.

В преддверии заседания глав МИД стран Евросоюза в понедельник представитель Литвы Габриэлюс Ландсбергис и представитель Ирландии Саймон Ковни высказались за введение санкций против поставок энергоносителей из России, передает Reuters.

Ранее запреты на импорт российской нефти ввели США и Великобритания, однако ЕС более зависим от поставок энергоносителей из РФ. Между тем военная операция России на Украине продолжается, а дипломатическое решение конфликта пока кажется далеким.

"ЕС гораздо сильнее зависит от российской нефти, которая покрывает почти 30% его суммарных потребностей в импорте, — пишет в аналитической записке Карстен Фритш из Commerzbank. — Что касается дизельного топлива, доля России в этом случае достигает 80%".

"Это означает, что Европе потребуется найти иные крупные источники поставок, чтобы избежать усиления нехватки предложения на рынке, — отмечает Фритш. — При этом ОПЕК+, скорее всего, будут адресованы более активные призывы ускорить наращивание добычи".

Между тем, Киев отклонил ультиматум Москвы по осажденному Мариуполю. Россия призывала украинских военных сложить оружие в обмен на гарантии безопасности.

На этой неделе президент Джо Байден запланировал визит в Польшу, после чего он направится в Брюссель, где примет участие в чрезвычайном саммите НАТО и стран ЕС. На повестку дня вынесен ответ на российскую спецоперацию, а также укрепление собственной политики сдерживания и защиты.

На выходных повстанцы-хуситы нанесли очередной удар по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии. Эти новости оказали дополнительную поддержку ценам на нефть в понедельник. "Хотя нанесенный ущерб невелик, подобные атаки создают реальную угрозу поставкам. В случае перебоев, их будет практически невозможно восполнить в текущих условиях", — считает Фритш.

На прошлой неделе цены на нефть заметно снизились, поскольку инвесторы с оптимизмом оценивали ход переговоров России и Украины. Однако к концу недели их оптимизм иссяк.

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