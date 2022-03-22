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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220322/836456411.html
Рубль перешел к росту против евро и стабилен к доллару
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. Рубль в начале торгов вторника стабилен к доллару и перешел к повышению против евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск повышался... ПРАЙМ, 22.03.2022
валюта, рынки, экономика, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника стабилен к доллару и перешел к повышению против евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск повышался на 5 копеек, до 104,05 рубля, курс евро снижался на 46 копеек, до 114,18 рубля, следует из данных Московской биржи. Минутами ранее евро максимально поднимался до 116 рублей.