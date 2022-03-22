МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника стабилен к доллару и перешел к повышению против евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск повышался на 5 копеек, до 104,05 рубля, курс евро снижался на 46 копеек, до 114,18 рубля, следует из данных Московской биржи. Минутами ранее евро максимально поднимался до 116 рублей.