Апрельские фьючерсы по индексу TTF достигли в начале торгов 1114,7 доллара за тысячу кубометров
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе на торгах во вторник чуть превышают 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке 1103,3 доллара. Пока это ценовой минимум торгов, близкий к расчетной цене понедельника — 1095,3 доллара. Затем котировки ускорили темпы роста и достигли 1114,7 доллара.
Стоимость газа в Европе в последнее время демонстрирует сильную волатильность. Она резко выросла после того, как президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.
В начале марта цены на газ на фоне опасений запрета экспорта российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, после чего к середине месяца снизились более чем втрое: 7 марта фьючерсные контракты торговались почти по 3900 долларов, а к 21 марта газовые котировки опустились ниже 1100 долларов. Цена на споте по контракту "на день вперед" также демонстрировала волатильность: 7 марта достигла максимума в 2425 долларов, а 21 марта снизилась более чем вдвое — до 1050 долларов.
Ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта текущего года.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
https://1prime.ru/Financial_market/20220322/836456854.html