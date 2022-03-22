МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника в основном ростом на разнонаправленных факторах, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы уверенно растут вслед за рынками Азии

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,19%, до 3259,86 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизился на 0,41%, до 2151,68 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 3,15%, до 21889,28 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,89%, до 2710 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,86%, до 7341,1 пункта, Японский Nikkei 225 на 1,48%, до 27224,11 пункта.

Во вторник акции Гонконга выросли, подскочив более чем на 3%. Такой динамике способствует взлет акций китайской интернет-компании Alibaba Group Holding на фоне новостей о том, что она увеличила запланированный выкуп акций. Увеличение произошло на оптимизме, вызванном возможным ослаблением репрессивных мер в сфере технологий. В 2021 году китайские компании заплатили 3,7 миллиарда долларов штрафов за антимонопольные нарушения.

Кроме того, настроения азиатских рынков продолжает поддерживать недавнее заявление китайских политиков — власти пообещали поддерживать экономику "в разумных пределах" и координировать профилактику коронавируса.

Также на японские акции оказали влияние рост цен на сырьевые товары, ослабление иены и концентрация рынка на добывающих активах.