МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника в основном ростом на разнонаправленных факторах, свидетельствуют данные торгов.

Франкфуртская фондовая биржа

Фондовые биржи Европы уверенно растут вслед за рынками Азии

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,19%, до 3259,86 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизился на 0,41%, до 2151,68 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 3,15%, до 21889,28 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,89%, до 2710 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,86%, до 7341,1 пункта, Японский Nikkei 225 на 1,48%, до 27224,11 пункта.

Во вторник акции Гонконга выросли, подскочив более чем на 3%. Такой динамике способствует взлет акций китайской интернет-компании Alibaba Group Holding на фоне новостей о том, что она увеличила запланированный выкуп акций. Увеличение произошло на оптимизме, вызванном возможным ослаблением репрессивных мер в сфере технологий. В 2021 году китайские компании заплатили 3,7 миллиарда долларов штрафов за антимонопольные нарушения.

Кроме того, настроения азиатских рынков продолжает поддерживать недавнее заявление китайских политиков — власти пообещали поддерживать экономику "в разумных пределах" и координировать профилактику коронавируса.

Также на японские акции оказали влияние рост цен на сырьевые товары, ослабление иены и концентрация рынка на добывающих активах.