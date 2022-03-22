МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник вечером опускается, в то время как инвесторы оценивают планы главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла дальше ужесточать монетарную политику, свидетельствуют данные торгов. Доллар продолжает торговаться к иене у максимума с 2015 года

По состоянию на 18.03 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 13,75 доллара, или на 0,71%, до 1915,75 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 1,8%, до 24,858 доллара за унцию.

Трейдеры обращают внимание на слова Пауэлла о перспективах повышения учётной ставки. В понедельник глава регулятора заявил, что ФРС может перейти к более агрессивной монетарной политике и сразу повысить её более чем на 25 базисных пунктов, если сочтет эти действия уместными. А по данным CME Group, аналитики единодушно ожидают нового повышения в мае, и две трети из них прогнозируют рост на 0,5 п.п.

Золото чувствительно к сигналам ФРС, а ужесточение политики американского регулятора негативно для стоимости драгметалла, поскольку приводит к удорожанию альтернативных финансовых активов — долларовых. Так, курс доллара к иене уже подскочил до максимума с 2015 года, а доходность десятилетних американских гособлигаций достигла 2,377%.

Тем не менее, фундаментально перспективы золота не столь плохи.

"Новые ожидание повышения ставки ФРС, укрепление доллара и рост доходности гособлигаций США создают проблемы для бездоходного золота. Однако неопределенность, которая исходит от усиления внешнеполитической напряженности, продолжает вызывать чувство беспокойства, что поддерживает аппетит к активам-убежищам, таким как золото", — комментирует рыночный аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga), мнение которого приводит агентство Market Watch.