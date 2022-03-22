Стоимость золота снижается на "ястребиных" настроениях ФРС США
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник вечером опускается, в то время как инвесторы оценивают планы главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла дальше ужесточать монетарную политику, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.03 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 13,75 доллара, или на 0,71%, до 1915,75 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 1,8%, до 24,858 доллара за унцию.
Трейдеры обращают внимание на слова Пауэлла о перспективах повышения учётной ставки. В понедельник глава регулятора заявил, что ФРС может перейти к более агрессивной монетарной политике и сразу повысить её более чем на 25 базисных пунктов, если сочтет эти действия уместными. А по данным CME Group, аналитики единодушно ожидают нового повышения в мае, и две трети из них прогнозируют рост на 0,5 п.п.
Золото чувствительно к сигналам ФРС, а ужесточение политики американского регулятора негативно для стоимости драгметалла, поскольку приводит к удорожанию альтернативных финансовых активов — долларовых. Так, курс доллара к иене уже подскочил до максимума с 2015 года, а доходность десятилетних американских гособлигаций достигла 2,377%.
Тем не менее, фундаментально перспективы золота не столь плохи.
"Новые ожидание повышения ставки ФРС, укрепление доллара и рост доходности гособлигаций США создают проблемы для бездоходного золота. Однако неопределенность, которая исходит от усиления внешнеполитической напряженности, продолжает вызывать чувство беспокойства, что поддерживает аппетит к активам-убежищам, таким как золото", — комментирует рыночный аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga), мнение которого приводит агентство Market Watch.
https://1prime.ru/Financial_market/20220322/836460918.html