МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, во вторник вырос на 4,9%, частично отыграв потери понедельника — первого дня торгов после трехнедельного перерыва, свидетельствуют данные Московской биржи. МВФ: Россия обладает средствами для обслуживания внешнего долга

Московская биржа в понедельник, 21 марта, возобновила торги облигациями федерального займа (ОФЗ), которые были приостановлены в конце февраля. Если в понедельник торги гособлигациями шли по специальному регламенту, то во вторник по решению ЦБ РФ — в стандартном режиме. При этом сохранялся запрет коротких продаж.

Индекс RGBI по итогам торгов вторника вырос на 4,94%, до уровня 107,51 пункта, после снижения на 5,5% в понедельник.

Доходность по ОФЗ без учета доходности по купонам по итогам дня сложились в диапазоне 12,55-17,56% годовых.