МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы во вторник закрылись ростом на общем позитивном фоне, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,46% — до 7476,72 пункта, французский CAC 40 — на 1,17%, до 6659,41 пункта, немецкий DAX — на 1,02%, до 14473,2 пункта.

В центре внимания европейских инвесторов остаются решения Федеральной резервной системы (ФРС) США. В среду на прошлой неделе регулятор объявил о повышении своей процентной ставки до 0,5%. Кроме того, в понедельник глава Федрезерва США Джером Пауэлл заявил, что регулятор может перейти к более агрессивной монетарной политике и сразу повысить учетную ставку более чем на 25 базисных пунктов, если сочтет эти действия уместными.

В то же время, по словам аналитиков, это не вызвало сильной негативной реакции у рынков, поскольку ФРС отметила, что экономика США достаточно прочна для проведения более агрессивной монетарной политики. На этом фоне рынки Азии закрылись в основном в плюсе, а американские индексы растут во вторник.

"Посыл, который был передан на заседании ФРС на прошлой неделе, свидетельствует о том, что она будет ужесточать монетарную политику, но американская экономика достаточно устойчивая, чтобы это выдержать. Рынок акции предпочел сделать акцент на части про устойчивую экономику", — цитирует газета Wall Street Journal главного аналитика Quant Insight Хува Робертса (Huw Roberts).