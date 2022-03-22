МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Московская биржа со среды отменяет запрет коротких продаж по облигациям федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении торговой площадки. Мосбиржа запретит короткие продажи для ряда акций

Торги ОФЗ на Московской бирже 23 марта пройдут по стандартному регламенту: с 9.50 до 18.50 мск в режиме основных торгов (9.50-10.00 — аукцион открытия, 10.00-18.40 торговый период, 18.40-18.50 — аукцион закрытия); с 9.30 до 19.00 в режиме РПС/РПС с ЦК.

"Отменяется запрет коротких продаж по ОФЗ", — говорится в сообщении биржи. Это касается 55 выпусков ОФЗ, торгующихся на бирже.

Кроме того, в среду будут проводиться торги фьючерсными контрактами на корзину ОФЗ, а также на индекс RGBI (индекс государственных облигаций, рассчитываемый Московской биржей), сообщил Банк России.

По остальным инструментам торги на Московской бирже пройдут в режиме, аналогичном установленному на 22 марта. Режим работы Московской биржи на последующие дни будет объявлен на официальном сайте Банка России позднее.

Московская биржа в понедельник, 21 марта, возобновила торги облигациями федерального займа (ОФЗ), которые были приостановлены в конце февраля. Если в понедельник торги гособлигациями шли по специальному регламенту, то уже во вторник по решению ЦБ РФ — в стандартном режиме. При этом сохранялся запрет коротких продаж.