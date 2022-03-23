МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ / Dow Jones. Американские фондовые индексы во вторник закрылись ростом, а доходность американских гособлигаций подскочила. Инвесторы абстрагировались от угрозы того, что рост инфляции приведет американскую экономику к рецессии.

Dow Jones Industrial Average вырос на 254,47 пункта, или на 0,7%, до 34807,46. S&P 500 поднялся на 50,43 пункта, или на 1,1%, до 4511,61. Nasdaq Composite прибавил 20,36 пункта, или 2,0%, закрывшись по 14108,82. С начала марта все три основных индекса выросли как минимум на 2,6%.

В понедельник основные фондовые индексы США снизились после того, как Пауэлл заявил, что ФРС готова повышать процентные ставки с шагом в полпроцента, если это потребуется для сдерживания инфляции. Однако уже во вторник утром аналитики стали воспринимать комментарии Пауэлла как признак уверенности в перспективах экономики.

"На прошлой неделе посыл заседания [ФРС] был в том, что они планируют ужесточать [денежно-кредитную политику], однако экономика США достаточно устойчива, чтобы это выдержать, – указал Хью Робертс, аналитический директор Quant Insight. – Участники рынка предпочли сосредоточиться на словах об экономической устойчивости".

Между тем продажа государственных облигаций США во вторник велась еще более интенсивно. Доходность 10-летних долговых бумаг повысилась с 2,315% до 2,375%. Доходность по этим облигациям сейчас находится на самом высоком уровне с мая 2019 года – это было еще до того, как финансовые рынки сотрясла пандемия Covid-19.

Фьючерсы на нефть марки Brent (международный эталон) подешевели на 0,1% до 115,48 доллара за баррель. На прошлой неделе цены на Brent упали ниже 100 долларов за баррель, а затем развернулись и поднялись выше. Все больше стран Европейского союза готовы поддержать запрет на покупку российской нефти, что повышает вероятность еще большей волатильности в будущем.

На протяжении последнего месяца акции, облигации, сырьевые товары и валюты резко колеблются. Инвесторы оценивают экономические последствия военной спецоперации России на Украине. Во вторник Nasdaq Composite уже 39-й раз в этом году закрылся с изменением в 1% или более. Таким образом, 1-й квартал 2022 года стал для этого индекса самым волатильным с 1-го квартала 2009 года.

Многие инвесторы опасаются, что военные действия на Украине, и особенно рост цен на нефть, могут разогнать инфляцию и замедлить экономический рост в США и Европе.

Однако на этой неделе инвесторы вновь были озадачены, когда Пауэлл в понедельник выступил с заявлениями, свидетельствующими в пользу более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики по сравнению с теми комментариями, которые он высказал на прошлой неделе, когда ФРС продолжила реализацию планов по повышению процентных ставок с прежнего почти нулевого уровня. Пауэлл подчеркнул сохранение неопределенности и сказал, что руководители центробанка готовы ужесточить политику сверх привычных мер, перейдя от нейтральной к более ограничительной позиции в случае необходимости.

Эти заявления вынудили некоторых аналитиков и инвесторов пересмотреть ожидания в отношении процентных ставок. Экономисты Goldman Sachs Group в заметке написали, что после комментариев Пауэлла они теперь ожидают повышения процентной ставки на половину процентного пункта по итогам заседаний ФРС в мае и июне. Ранее они предполагали, что центробанк на этих заседаниях повысит ставки на четверть процентного пункта.

Прозвучавшие в понедельник комментарии, по словам Робертса, подорвали некоторые ожидания и усилили опасения насчет более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС во время замедления экономики. "Сейчас основная переменная – это экономический рост", – добавил эксперт.

Многие инвесторы внимательно следят за кривой доходности, которая измеряет спред между краткосрочными и долгосрочными ставками и часто рассматривается как убедительный индикатор ожиданий экономического роста. Разрыв между доходностью краткосрочных и долгосрочных американских бондов сокращается, вызывая обеспокоенность тем, что рынок облигаций близок к сигналам о грядущей рецессии.

Доходность двухлетних казначейских облигаций, которые особенно сильно реагируют на изменения в денежно-кредитной политике, поднялась во вторник с 2,132% до 2,152%.

Биткоин подорожал примерно на 3,2% до 42 487 долларов. Цена на эту криптовалюту в последний месяц сильно колеблется, но с середины прошлой недели держится выше 40 000 долларов.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 вырос на 0,9%, закрывшись с повышением уже пятую сессию подряд.

В Азии гонконгский Hang Seng повысился примерно на 3,2%, японский Nikkei 225 – на 1,5%, а китайский Shanghai Composite — на 0,2%.

— Автор Caitlin McCabe, caitlin.mccabe@wsj.com, Justin Baer, justin.baer@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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