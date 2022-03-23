МОКВА, 23 мар — ПРАЙМ / Dow Jones. Фьючерсы на золото во вторник закрылись снижением под давлением роста доходности американских гособлигаций, которая достигла уровней, в последний раз наблюдавшихся в 2019 году.

В понедельник председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что центральный банк на следующих заседаниях может повысить процентную ставку на 50 базисных пунктов для замедления инфляции, подскочившей до 40-летних максимумов на фоне пандемии коронавируса.

“Ожидания повышения процентной ставки ФРС, рост доллара и доходности казначейских облигаций оказывают давление на котировки золота, не приносящего процентного дохода”, — отметил Лукман Отунуга из FXTM.

“Между тем неопределенность, наблюдающаяся на фоне повышенной геополитической напряженности, по-прежнему способствует чувству тревоги, стимулируя спрос на такие активы-убежища как золото”, — добавил он.

Апрельские фьючерсы на золото на COMEX снизились в цене на 8 долларов, или на 0,4%, до 1921,50 доллара за унцию. По итогам сессии понедельника золото подорожало на 0,1%. Майские фьючерсы на серебро снизились в цене на 41 цент, или на 1,6%, до 24,904 доллара за унцию.

“Цены на золото удивительно устойчивы по сравнению с другими сырьевыми товарами”, — отметил Мариос Хаджикириакос, старший инвестиционный аналитик XM. С начала месяца фьючерсы на золото подорожали примерно на 1,1%.

В понедельник Пауэлл на экономической конференции в Вашингтоне заявил, что ФРС готова при необходимости повышать процентную ставку более чем на 25 базисных пунктов.

Некоторые руководители центрального банка ранее уже призывали к подобным действиям. В их числе президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард, который на прошлом заседании ФРС выступил за повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов. Тогда центральный банк принял решение повысить процентную ставку лишь на 25 базисных пунктов. В интервью для Bloomberg Television во вторник Буллард сказал, что ФРС необходимо действовать более агрессивно и поднять процентную ставку достаточно высоко, чтобы она "слегка" сдерживала экономическую активность, чтобы держать инфляцию под контролем.

Доходность казначейских облигаций во вторник сильно выросла. Так, доходность 10-летних казначейских облигаций превысила 2,30%, достигнув максимума с мая 2019 года. Увеличение доходности может оказать негативное влияние на золото, поскольку в этом случае повышаются альтернативные издержки владения активами, не приносящими купонного дохода. Доллар также подрос в ответ на комментарии Пауэлла. Укрепление североамериканской валюты может оказаться негативным фактором, поскольку в этом случае повышается стоимость сырьевых товаров, деноминированных в долларах, для держателей других валют.

"Хотя рост доходности облигаций и укрепление доллара США должны неблагоприятно сказываться на золоте, металлу пока удается обходиться малыми потерями", — отметил Хаджикириакос.

Вероятно, золото получает поддержку в условиях российско-украинского конфликта и на фоне других опасений.

"Спрос на активы-убежища, возможно, нивелирует ожидания ужесточения денежно-кредитной политики. Инвесторы стремятся приобрести инструмент хеджирования, который сможет защитить инвестпортфели от геополитической турбулентности. Поскольку владение облигациями в условиях повышения процентных ставок и ускорения инфляции может быть нецелесообразным, многие обращают внимание на золото", — отметил аналитик.

Майские фьючерсы на медь во вторник подешевели на 0,2% до 4,70 доллара за фунт. Апрельские контракты на платину упали в цене на 1,9% до 1025,10 доллара за унцию, а июньские фьючерсы на палладий – на 2,4% до 2476,50 доллара за унцию.

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