МОКВА, 23 мар — ПРАЙМ / Dow Jones. Фьючерсы на нефть во вторник закрылись снижением после роста на более 7% в понедельник. Инвесторы оценивали возможный ввод запрета ЕС на импорт российской нефти.

ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА

Апрельские контракты на нефть WTI на NYMEX подешевели на 36 центов, или на 0,3%, до 111,76 доллара за баррель. По окончании торгов во вторник произошла экспирация этих контрактов. Майские фьючерсы на WTI упали в цене на 70 центов, или на 0,6%, до 109,27 доллара за баррель.

Майские фьючерсы на Brent на ICE Futures Europe подешевели на 14 центов, или на 0,1%, до 115.48 доллара за баррель.

Апрельские контракты на бензин потеряли в цене 1,2%, закрывшись по 3,331 доллара за галлон, а апрельские фьючерсы на печное топливо подорожали на 1,7% до 3,864 доллара за галлон.

Апрельские фьючерсы на природный газ выросли в цене на 5,9% до 5,187 доллара за млн БТЕ.

РЫНОЧНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

В понедельник котировки нефти подскочили более чем на 7%, так как министры иностранных дел стран ЕС обсуждали возможность присоединения к США в запрете на ввоз российской нефти.

Однако переговоры не принесли конкретного результата. Германия, крупнейшая экономика Европы, считает, что европейский регион слишком зависит от российских энергоносителей для реализации подобной меры, отмечают в СМИ.

На заседании НАТО в четверг "может быть принято решение об ужесточении санкций против Москвы, что подтвердит ожидания относительно возможных проблем с поставками российской нефти", отмечает Луиз Диксон из Rystad Energy.

“Если ЕС полностью откажется от нефти, поступающей из российских портов и трубопроводов, на рынке возникнет дефицит в размере более 2 млн [баррелей], что в краткосрочной перспективе будет поддерживать котировки на уровне около 120 долларов", пишет она в аналитической записке.

Ссылаясь на данные Международного энергетического агентства, аналитики Commerzbank отмечают, что европейские страны, входящие в ОЭСР, в 4-м квартале 2021 года импортировали примерно 4 млн баррелей нефти в день из стран бывшего Советского Союза. При этом львиная доля этих поставок, по всей видимости, осуществлялась именно из России.

Кроме того, ЕС импортировала около 570 000 баррелей в день российского дизельного топлива и газойля. Таким образом, совокупный импорт российской нефти и нефтепродуктов в европейский регион составил до 4,5 млн баррелей в день, и эти поставки каким-то образом необходимо заместить.

“Данный процесс практически невозможно вообразить без существенного роста цен на нефть, что, рынок, похоже, уже учитывает в настоящее время”, – заключили аналитики.

Трейдеры также ждут выхода еженедельных отчетов по запасам нефти – позднее во вторник от American Petroleum Institute и в среду от Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Согласно данным S&P Global Commodity Insights, аналитики в среднем ожидают от EIA сообщения о том, что на отчетной неделе запасы нефти не изменились, тогда как запасы бензина упали на 1,7 млн баррелей, а дистиллятов – на 1,4 млн баррелей.

Между тем Кристин Редмонд, товарный аналитик Schneider Electric, говорит, что ралли природного газа, "вероятно является результатом технических торгов", поскольку фундаментальные факторы в целом не изменились, а прогнозы погоды для США неоднозначны.

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