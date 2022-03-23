МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно растут вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов. Рынки США закрылись ростом на фоне заявлений Пауэлла

По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,14%, до 3255,32 пунктов, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — растёт на 0,18%, до 2155,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,56%, до 22230 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,58%, до 7384 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,58%, до 2725,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,73%, до 27969,5 пункта.

Инвесторы обратили внимание на динамику фондовых бирж США накануне. Ключевые индексы Уолл-Стрит закрылись ростом на оптимизме, вызванном планом Федеральной резервной системы (ФРС) США взять инфляцию под контроль.

Старший стратег Principal Global Investors Сима Шах (Seema Shah) сказала Bloomberg Television, что более быстрые повышения учётной ставки будут способствовать снижению инфляции в Штатах.