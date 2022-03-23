МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды ростом вслед за рынками США, прибавившими накануне, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,34%, до 3271,03 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,54%, до 2163,2 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,2%, до 22152 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,92%, до 2735,05 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,5%, до 7377,9 пункта. Японский Nikkei 225 подскочил на 3%, до 28040,16 пункта.

В среду рынки АТР обратили внимание на динамику американских бирж. Аналитики Oanda, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, заявили, что азиатские акции прибавили именно благодаря росту на фондовых рынках США накануне.

Ключевые индексы Уолл-Стрит закрылись ростом после заявления Федеральной резервной системой (ФРС) США планов взятия инфляции под контроль путем повышения ставки рефинансирования, что создало волну оптимизма.

Также инвесторы находятся в ожидании ослабления коронавирусных ограничений, прежде всего в Китае. А японский индикатор выбился в лидеры во многом благодаря автоконцерну Toyota Motor, который планирует выкуп акций на 100 миллиардов иен (826 миллионов долларов). Акции компании поднялись в цене на 4%, до 2,137 иены.