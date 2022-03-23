МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем ускорили рост уже до 4%, рынки продолжают оценивать перспективы поставок и ожидать статистику из США по запасам, свидетельствуют данные торгов. Новак заявил о переходе России на ускоренное импортозамещение

По состоянию на 16.20 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 4,07%, до 120,18 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 3,97%, до 113,61 доллара.

Инвесторы продолжают оценивать новости, касающиеся поставок, в том числе о перебоях с поставками в Черном море в связи с повреждением причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Трейдеры также оценивают статистику Американского института нефти (API) о запасах в США за прошлую неделю. По данным института, запасы в стране за неделю по 18 марта упали на 4,3 миллиона баррелей. Официальные данные опубликует минэнерго США позднее в среду. Аналитики полагают, что коммерческие запасы в стране выросли на 0,1 миллиона баррелей.