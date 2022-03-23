МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 24 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике    
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 44,2  
4:30 JPY Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Госи Катаоки    
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 57,2 55
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 55,5 55
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 58,4 55,8
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 55,8 53,8
12:00 EUR Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ    
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 58,2 56
12:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (март) 55,5 53,9
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 55,5 54,2
12:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) 59,9 58,7
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 58 57
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 60,5 58
12:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона    
15:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (февраль) 0,7% 0,6%
15:30 USD США — Баланс счета текущих операций (4кв2021) -214,8 млрд долл -218 млрд долл
15:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (февраль) 1,6% -0,5%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 214 тыс 212 тыс
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) 0,6%  
16:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона    
16:10 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера    
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 57,3 56,3
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (март) 55,9  
16:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 56,5 56
18:00 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)    
20:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоханнеса Бирманна    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Группа ЛСР — финансовая отчетность по МСФО за 2021    
  RUB МКПАО "ЭН+ ГРУП" — финансовая отчетность по МСФО за 2П2021/2021    
  RUB Таттелеком — СД (рекоменд. по див-дам 2021) 0,0393 — див-д 2020  
  RUB ТГК-2 — СД (согласие на заключение допсоглашения к договору об открытии возобновляемой кредитной линии с Промсвязьбанком)    