Индекс Dow Jones снижается на 0,68%, NASDAQ - на 0,8% на опасениях за перспективы мировой экономики
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду снижаются на возобновившихся опасениях за перспективы мировой экономики при высокой инфляции, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.11 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,68%, до 34572,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,8%, до 13996,1 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,56%, до 4486,24 пункта.
Во всем мире наблюдается ускорение инфляции, вызванное сбоями в цепочках производственных поставок после пандемии, увеличением спроса на некоторые сырьевые товары, а также стремительный рост цен на газ и нефть. Так, по итогам февраля годовая инфляция в США ускорилась до 7,9%, что стало максимумом с 1982 года, в еврозоне также наблюдается рекордный рост цен.
На этом фоне мировые центробанки постепенно начинают корректировать свою монетарную политику, сворачивать стимулирование экономики. Инвесторы опасаются, что в таком случае глобальная экономика, еще не до конца восстановившаяся от негативных последствий пандемии, замедлит свой рост.
Давление оказывает и статистика по стране — продажи новых домов в США в феврале снизились на 2% по сравнению с пересмотренным показателем января – до 772 тысяч. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя.
https://1prime.ru/Financial_market/20220323/836473165.html