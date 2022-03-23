МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду снижаются на возобновившихся опасениях за перспективы мировой экономики при высокой инфляции, свидетельствуют данные торгов. Инфляция в Великобритании достигла максимума с 1992 года

По состоянию на 17.11 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,68%, до 34572,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,8%, до 13996,1 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,56%, до 4486,24 пункта.

Во всем мире наблюдается ускорение инфляции, вызванное сбоями в цепочках производственных поставок после пандемии, увеличением спроса на некоторые сырьевые товары, а также стремительный рост цен на газ и нефть. Так, по итогам февраля годовая инфляция в США ускорилась до 7,9%, что стало максимумом с 1982 года, в еврозоне также наблюдается рекордный рост цен.

На этом фоне мировые центробанки постепенно начинают корректировать свою монетарную политику, сворачивать стимулирование экономики. Инвесторы опасаются, что в таком случае глобальная экономика, еще не до конца восстановившаяся от негативных последствий пандемии, замедлит свой рост.

Давление оказывает и статистика по стране — продажи новых домов в США в феврале снизились на 2% по сравнению с пересмотренным показателем января – до 772 тысяч. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя.