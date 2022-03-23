МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером растет к евро и иене в ожидании повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на следующем заседании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.51 мск курс евро к доллару снижался до 1,098 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1027 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 120,95 иены со 120,8 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,27%, до 98,76 пункта.

Аналитики ING отмечают, что доллар получает поддержку от усиления ожиданий рынка по повышению ставки ФРС. В понедельник глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв может перейти к более агрессивной монетарной политике и повысить учетную ставку сразу более чем на 25 базисных пунктов, если сочтет это уместным.

"Рынок с уверенностью ожидает повышения на 75 базисных пунктов на следующих двух заседаниях, что подразумевает одно повышение на 50 базисных пунктов", — цитирует экспертов газета Wall Street Journal. По данным CME Group, 66,1% аналитиков ожидают повышения ставки до 0,75-1% по итогам майского заседания.

В то же время рост доллара к евро и иене немного замедлился после выхода слабой американской статистики. Продажи новых домов в стране в феврале снизились на 2% по сравнению с пересмотренным показателем января – до 772 тысяч, хотя аналитики, напротив, ожидали роста.