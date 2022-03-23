МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в среду закрылись снижением на опасениях высокой инфляции, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,22% — до 7460,63 пункта, французский CAC 40 — на 1,17%, до 6581,43 пункта, немецкий DAX — на 1,31%, до 14283,65 пункта.

Инвесторов во всем мире беспокоит стремительный рост цен на газ и нефть, которому способствуют нехватка предложения и напряженная геополитическая обстановка. Именно увеличение стоимости энергоносителей стало основной причиной для резкого ускорения инфляции.

В связи с этим трейдеры обратили внимание на данные из Великобритании, где годовая инфляция в стране по итогам февраля ускорилась почти до тридцатилетнего максимума в 6,2% с 5,5% месяцем ранее. За февраль потребительские цены выросли на 0,8% после снижения на 0,1% в январе. Аналитики ожидали ускорения годовой инфляции лишь до 5,9%.

Продолжающийся рост цен вынуждает центробанки ужесточать свою монетарную политику, в частности за счет повышения процентных ставок. Однако резкое сворачивание стимулирующих мер вызывает беспокойство трейдеров, так как может привести к замедлению темпов роста экономики.