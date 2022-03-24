МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Московская биржа с 24 марта возобновляет торги акциями, которые были приостановлены в конце февраля. Об этом сообщил Банк России.

По решению регулятора торги на Московской бирже пройдут в период с 9.50 до 14.00 мск ограниченным кругом — 33 акциями из 43 ценных бумаг, входящих в индекс Московской биржи (IMOEX). По этим 33 акциям ЦБ РФ установил запрет на короткие продажи (маржинальную торговлю в расчете на падение цены). Эксперт объяснил, как акции могут разделить на "первый сорт" и остальные

По данным биржи, в 9.50–10.00 мск состоится аукцион открытия; 10.00–13.40 мск – торговый период; 13.40–13.50 – аукцион закрытия; 9.50–14.00 будут проходить сделки в режиме переговорных сделок и режиме переговорных сделок с Центральным контрагентом. Биржа также обращает внимание на возможное проведение торгов в форме дискретного аукциона 24 марта со стартом не позднее 13.10 мск.

Среди бумаг, указанных в списке – обычные и привилегированные акции Сбербанка, "Сургутнефтегаза", "Татнефти", акции "Газпрома", "Роснефти", "Лукойла", "Новатэка", "Северстали", ММК, НЛМК, "Русала", "Норникеля", "Алросы", префы "Транснефти".

Также Московская биржа 24 марта возобновит расчет индекса Мосбиржи (IMOEX) и его долларового эквивалента – индекса РТС (RTSI). Расчет индексов будет осуществляться с 10.00 до 13.40 мск, в 13.50 мск будут рассчитаны значения индексов по итогам аукциона закрытия.

Торги на фондовом рынке Мосбиржи на фоне текущей геополитической ситуации не проводились с 28 февраля по решению Банка России.