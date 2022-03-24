МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ / Dow Jones. Фьючерсы на золото в среду закрылись на максимуме почти за неделю. В центре внимания рынка остаются сигналы ФРС об ужесточении денежно-кредитной политики и события на Украине.

"ФРС наметила серию плановых повышений процентной ставки в течение года, так что макроэкономические условия будут становиться все менее благоприятными для золота, — говорит Руперт Роулинг, рыночный аналитик Kinesis Money. — Единственный фактор, который может все это изменить – дальнейшая эскалация конфликта на Украине". Фьючерсы на нефть в среду закрылись ростом

Апрельские фьючерсы на золото на COMEX выросли в цене не 15,80, или на 0,8%, до 1937,30 доллара за унцию. Согласно данным FactSet, это самая высокая цена закрытия для наиболее активно торгующихся контрактов с 17 марта. Майские фьючерсы на серебро подорожали на 29 центов, или на 1,1%, до 25,189 доллара за унцию.

“Военная спецоперация на Украине оказывает поддержку котировкам драгоценных металлов, а сигналы ФРС о склонности к ужесточению денежно-кредитной политики являются для них негативным фактором”, — отмечают аналитики Zaner.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в понедельник просигнализировал, что в следующий раз центральный банк может повысить процентную ставку на 0,5%, а не на 0,25%, как сообщалось ранее.

Во вторник президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что ФРС следует начать более агрессивно повышать ставки, а президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер отметила, что ФРС стоит повысить ставку до примерно 2,5% в этом году.

В среду президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что на майском заседании могут рассматриваться любые варианты, в том числе повышение ставки на 50 базисных пунктов.

“Заявления руководителей центрального банка спровоцировали стремительный рост доходности казначейских облигаций и других долговых бумаг, что оказало давление на такие не приносящие купонного дохода инструменты” как драгоценные металлы, отметили аналитики Zaner.

Во вторник золото снизилось в цене на фоне роста доходности казначейских облигаций к почти трехлетним максимумам. Более высокая доходность облигаций может увеличивать альтернативные издержки владения золотом и другими драгоценными металлами. В среду доходность казначейских облигаций несколько снизилась.

Инвесторы также уже 4-ю неделю следят за российско-украинским конфликтом. Спецоперация обходится Москве довольно дорого, поскольку санкции стран Запада больно бьют по экономике и национальной валюте. Между тем Президент США Джо Байден отправляется в Брюссель, где в четверг состоится саммит лидеров НАТО. Затем он примет участие во встречах лидеров Большой семерки и ЕС. В результате заседаний могут быть приняты новые санкции против Москвы.

"Ситуация настолько изменчивая, что нельзя исключать новой волны покупок (металла)", — говорят в Zaner о кризисе на Украине.

Котировки золота смогли отскочить от нижней границы краткосрочного торгового диапазона, расположенной около 1915 долларов, и теперь приблизились к предыдущей "реакционной зоне" около 1930 долларов, отметил Валид Кудмани, старший рыночный аналитик XTB. Fitch заметно повысило прогнозы мировых цен на металлы

"Геополитическая обстановка остается неопределенной, и любые важные события могут поспособствовать росту интереса к золоту, которое выиграло от паники инвесторов, приблизившись к рекордному максимуму несколько недель назад", — говорит эксперт. "С другой стороны, если произойдет откат, стоит следить за тем, удержится ли упомянутый выше уровень поддержки (1915 долларов) или же цены упадут сильнее", — заключил он.

Между тем майские фьючерсы на медь на COMEX поднялись в цене на 1,6% до 4,777 доллара за фунт. Апрельские фьючерсы на платину снизились в цене на 0,4% до 1021 доллара за унцию. Июньские фьючерсы на палладий подорожали на 1,7% до 2519,30 доллара за унцию.

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