МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Московская биржа возобновила торги в обычном режиме по акциям "Роснефти" и "Алросы" после дискретного аукциона, следует из динамики торгов на биржевой площадке.

После дискретного аукциона акции "Роснефти" растут на 16,89%, "Алросы" – на 17,6%. При этом индекс Мосбиржи растет на 8,2%.

Биржа переводит торги в режим дискретных, если цена акций, входящих в индекс Мосбиржи, подскакивает или падает на 20% и держится на этом уровне в течение 10 минут подряд. За один торговый день возможно проведение не более двух дискретных аукционов по отдельной ценной бумаге.

Кроме того, торговая площадка повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков для акций "Русала" и "Магнита", которые заметно дорожают на торгах в четверг.

Сообщения о повышении этих границ биржа выпускала с 11.34 до 11.37 мск. К 11.39 мск акции "Русала" подскочили в цене на 19%, до 71,73 рубля, акции "Магнита" к 11.42 мск — на 27,8%, до 4092 рублей.