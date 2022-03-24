МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги четверга преимущественно снижением на опасениях ускорении глобальной инфляции при угнетении экономического роста, свидетельствуют данные торгов. Китай получил очередное санкционное предупреждение из США

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,63%, до 3250,26 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,87%, до 2144,34 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,94%, до 21945,95 пунктов. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,2%, до 2729,66 пункта, японский Nikkei 225 — вырос на 0,25%, до 28110,39 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,12%, до 7387,1 пункта.

Влияние на настроения инвесторов оказывают опасения из-за вчерашнего скачка цен на нефть марки Brent на 5,3%, до 121,6 доллара за баррель. Инвесторы оценивают риски ускорения инфляции за счет роста цен на топливо и замедления экономического роста, не исключая, что это может вылиться в стагфляцию. В частности, они отказываются от акций в пользу облигаций, доходность которых растёт.

"Пока трейдеры переваривают повышение доходности облигаций и сигналы о росте инфляции через ценовой канал на нефть, цены акций снижаются", — сказал агентству Франс Пресс управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes).