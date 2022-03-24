МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги четверга преимущественно снижением на опасениях ускорении глобальной инфляции при угнетении экономического роста, свидетельствуют данные торгов.

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По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,63%, до 3250,26 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,87%, до 2144,34 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,94%, до 21945,95 пунктов. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,2%, до 2729,66 пункта, японский Nikkei 225 — вырос на 0,25%, до 28110,39 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,12%, до 7387,1 пункта.

Влияние на настроения инвесторов оказывают опасения из-за вчерашнего скачка цен на нефть марки Brent на 5,3%, до 121,6 доллара за баррель. Инвесторы оценивают риски ускорения инфляции за счет роста цен на топливо и замедления экономического роста, не исключая, что это может вылиться в стагфляцию. В частности, они отказываются от акций в пользу облигаций, доходность которых растёт.

"Пока трейдеры переваривают повышение доходности облигаций и сигналы о росте инфляции через ценовой канал на нефть, цены акций снижаются", — сказал агентству Франс Пресс управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes).