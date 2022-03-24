МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Фондовые биржи Европы в четверг преимущественно снижаются, инвесторы опасаются за перспективы экономики, свидетельствуют данные торгов. Индекс деловой активности в еврозоне снизился в марте

По состоянию на 13.00 мск французский CAC 40 снижается на 0,09%, до 6572,12 пункта, немецкий DAX — на 0,41%, до 14225,73 пункта; британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,08%, до 7467,07 пункта.

Пессимизму европейских инвесторов способствуют переживания за перспективы экономики в связи с международной напряженностью из-за ситуации между Россией и Украиной, а также в связи с санкциями против РФ.

Эти тенденции выражаются и в том, что композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, снизился до 54,5 пункта с 55,5 пункта в феврале.