МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы заметно растут в четверг на смешанном внешнем фоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.29 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,47%, до 34408 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,71%, до 14546,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,6%, до 4474,5 пункта.

Динамика фьючерсов говорит о том, что торги основных индексов могут начаться в "зеленой" зоне. По итогам среды эти индексы упали более чем на 1%, теперь они вероятно будут восстанавливаться, причём резко.

Новостной фон при этом остается неопределенным, что порождает волатильность на рынке. Международная напряженность, создающая риски экономическому развитию, сохраняется. В то же время инвесторы следят за макростатистикой.

Позднее в четверг будут опубликованы данные о числе заявок на пособие по безработице в США. Аналитики прогнозируют, что за предыдущую неделю показатель снизился до 212 тысяч.