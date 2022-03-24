МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Доля физических лиц в общем объеме торгов российскими акциями на Московской бирже составила в четверг 58,2%, следует из сообщения торговой площадки. Белый дом назвал "потемкинским" открытие российского рынка акций

"Совокупный объем торгов акциями составил 108,6 миллиарда рублей, в том числе в рамках аукциона открытия – 3,6 миллиарда, аукциона закрытия – 2,1 миллиарда рублей. Сделки с акциями заключали 121 профессиональный участник торгов и 567 тысяч частных инвесторов. Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 58,2%", — говорится в сообщении.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов четверга вырос на 4,37%, до 2578,51 пункта, индекс РТС — снизился на 9%, до 852,64 пункта за счет подскочившего за время приостановки торгов курса доллара.

Торги акциями на Московской бирже возобновились в четверг после почти месячного перерыва, они проходили с 9.50 до 14.00 мск ограниченным списком — 33 акциями из 43 ценных бумаг, входящих в индекс Московской биржи IMOEX. При этом короткие продажи были запрещены.