МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 25 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (март) 0,5% 0,4%
2:30 JPY Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (март) 0,2%  
10:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (февраль) 1,7% 0,5%
10:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (февраль) 7,2% 5,6%
10:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (февраль) 9,1% 7,8%
10:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (февраль) 1,9% 0,6%
11:00 EUR Испания — ВВП (кв/кв) (4кв2021) 2% 2%
12:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (март) 99,2 92
12:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (март) 98,6 96,5
12:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (март) 98,9 94,2
14:00 EUR Франция — Общее число безработных 2,977 млн  
16:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн    
17:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (март) 54,4  
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (март) 59,7 59,7
17:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (февраль) -5,7% 1%
19:00 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера    
19:45 CAD Канада — Выступление члена Совета управляющих Банка Канады /BoC/ Шарон Козицки    
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 524  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 663  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -29,1 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 341,8 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 261,8 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 19 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 102,2 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -44,9 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -62,3 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 7,5 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 18,8 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ФСК ЕЭС — финансовая отчетность по МСФО за 2021    
  RUB Россети — финансовая отчетность по МСФО за 2021    
  RUB РуссНефть — СД (о дате ВОСА)    
  RUB СИБУР Холдинг — СД (о созыве ВОСА)    
  RUB Россети Сибирь — СД (Об избрании генерального директора)    
  RUB Черкизово Групп — ГОСА (реестр закрыт 28.02.2022) — ОТМЕНЕНО решением СД от 04.03.2022 48,79 (1П2020) + 134 (фин) — див-д 2020 85,27 (1П2021) + 130,27 (фин, отменены решением СД) — див-д 2021