МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в четверг на данных о падении числа заявок на пособие по безработице до минимума более чем за 50 лет, свидетельствуют данные торгов. Спрос американцев на пособия по безработице упал до минимума за 50 лет

По состоянию на 16.43 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,21% — до 34431,52 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,61%, до 14007,67 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,45%, до 4476,33 пункта.

Трейдеры отреагировали на данные американского минтруда, согласно которым число заявок на пособие по безработице в США за неделю упало до 187 тысяч — минимума с 1969 года.

По словам инвестиционного менеджера Imantia Capital Хайме Эспехо (Jaime Espejo), которого цитирует агентство Блумберг, рынки стали внимательнее следить за макростатистикой, поскольку влияние украинского конфликта на глобальную экономику станет заметным в ближайшее время.

Инвесторы также обратили внимание на корпоративные новости. Акции Uber дорожают на 3,5% после сообщений СМИ о том, что компания в своем приложении отразит всех таксистов, работающих в Нью-Йорке.