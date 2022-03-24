КУРС ДОЛЛАРА ПО ИТОГАМ ЧЕТВЕРГА СНИЗИЛСЯ НА 74 КОП, ДО 97 РУБ, ЕВРО — НА 1,21 РУБ, ДО 106,8 РУБ – ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
https://1prime.ru/Financial_market/20220324/836486581.html
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КУРС ДОЛЛАРА ПО ИТОГАМ ЧЕТВЕРГА СНИЗИЛСЯ НА 74 КОП, ДО 97 РУБ, ЕВРО — НА 1,21 РУБ, ДО 106,8 РУБ – ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
https://1prime.ru/Financial_market/20220324/836486581.html
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