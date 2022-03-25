МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ / Dow Jones. Фьючерсы на золото в четверг выросли в цене, достигнув почти двухнедельного максимума.

Участники рынка по-прежнему в целом не хотят рисковать ввиду обеспокоенности российско-украинским конфликтом и его потенциальными последствиями для всего мира, говорит Джим Викофф, старший аналитик Kitco.com.

Апрельские контракты на золото на COMEX закрылись ростом на 24,90 доллара, или на 1,3%, по 1962,20 доллара за унцию. Согласно данным FactSet, это самая высокая цена закрытия для наиболее активно торгующихся фьючерсов с 11 марта. Майские фьючерсы на серебро подорожали на 73 цента, или на 2,9%, до 25,92 доллара за унцию, что также является самой высокой ценой закрытия с 11 марта.

США объявили новые санкции против России в связи со спецоперацией на Украине, что поддержало спрос на золото, рассматриваемое инвесторами как актив-убежище. В США также прояснили запрет на проведение любых связанных с золотом транзакций с российским центробанком.

В четверг президент США Джо Байден принял участие во внеочередном саммите стран НАТО в Брюсселе. Этот саммит стал первой из целой серии запланированных встреч с лидерами союзных европейских стран и других мировых держав. На повестке дня стоит обсуждение российской военной операции, начатой 24 февраля.

"Военная спецоперация на территории Украины продолжается. Однако рынки все сильнее ощущают приближение деэскалации конфликта, пусть и временной", — отмечает Рикардо Евангелиста, старший аналитик ActivTrades.

"Интерес к золоту как к активу-убежищу, который способствовал росту цен выше 2000 долларов за унцию ранее в этом месяце, ослаб, и теперь в центре внимания вновь ожидания трейдеров относительно дальнейших действий ФРС в ближайшие месяцы", — подчеркнул эксперт.

Представители ФРС на этой неделе просигнализировали, что готовы повышать процентные ставки быстрее, чем ранее ожидалось. Председатель ФРС Джером Пауэлл в понедельник заявил, что центральный банк на будущих заседаниях может повысить ставку более чем на четверть процентного пункта в случае необходимости. Другие представители центрального банка придерживаются той же позиции. На этом фоне возникают ожидания повышения процентной ставки на половину процентного пункта по итогам следующего заседания, которое состоится в мае.

"Появляются признаки того, что ФРС твердо намерена взять инфляцию под контроль. Центральный банк, вероятно, будет повышать процентные ставки быстро. Этот сценарий может оказать давление на цены в отсутствие свежих геополитических опасений", — заключил Евангелиста.

Майские контракты на медь подешевели на 0,7% до 4,743 доллара за фунт. Апрельские фьючерсы на платину подорожали на 1% до 1031,20 доллара за унцию, а июньские контракты на палладий – почти на 0,5% до 2530,60 доллара за унцию.

В США новые заказы на товары длительного пользования в феврале снизились на 2,2%.

Данные указывают, что "замедление экономики на фоне растущих темпов инфляции стало более реальным, чем когда-либо", отмечает Джефф Райт, инвестиционный директор Wolfpack Capital.

В этом контексте золото, вероятно, пока будет торговаться в диапазоне примерно от 1875 до 2000 долларов, но может подняться и выше, реагируя на динамику российско-украинского конфликта, говорит Райт.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ