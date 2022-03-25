События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 марта
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 25 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (март)
|0,5%
|0,8% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (март)
|0,2%
|0,2% (факт)
|10:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (февраль)
|1,7%
|0,5%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (февраль)
|7,2%
|5,6%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (февраль)
|9,1%
|7,8%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (февраль)
|1,9%
|0,6%
|11:00
|EUR
|Испания — ВВП (кв/кв) (4кв2021)
|2%
|2%
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (март)
|99,2
|92
|12:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (март)
|98,6
|96,5
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (март)
|98,9
|94,2
|14:00
|EUR
|Франция — Общее число безработных
|2,977 млн
|16:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн
|17:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (март)
|54,4
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (март)
|59,7
|59,7
|17:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (февраль)
|-5,7%
|1%
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера
|19:45
|CAD
|Канада — Выступление члена Совета управляющих Банка Канады /BoC/ Шарон Козицки
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|524
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|663
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-29,1 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|341,8 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|261,8 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|19 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|102,2 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-44,9 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-62,3 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|7,5 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|18,8 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ФСК ЕЭС — финансовая отчетность по МСФО за 2021
|RUB
|Россети — финансовая отчетность по МСФО за 2021
|RUB
|РуссНефть — СД (о дате ВОСА)
|RUB
|СИБУР Холдинг — СД (о созыве ВОСА)
|RUB
|Россети Сибирь — СД (Об избрании генерального директора)
|RUB
|Черкизово Групп — ГОСА (реестр закрыт 28.02.2022) — ОТМЕНЕНО решением СД от 04.03.2022
|48,79 (1П2020) + 134 (фин) — див-д 2020
|85,27 (1П2021) + 130,27 (фин, отменены решением СД) — див-д 2021
https://1prime.ru/Financial_market/20220325/836491035.html