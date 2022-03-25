Фондовые индексы АТР закрыли торги пятницы без единой динамики на разнонаправленных факторах
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги пятницы без единой динамики на разнонаправленных факторах, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,17% — до 3212,24 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,43%, до 2113,73 пункта, гонконгский Hang Seng Index —на 2,47%, до 21404,88 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,01%, до 2729,98 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,14%, до 28149,84 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,26%, до 7406,2 пункта.
Рынки в пятницу волатильны на разнонаправленных факторах. Так, ночное восстановление индексов Уолл-стрит поддержало настроения, но оптимистичный настрой был ограничен опасениями по поводу ускоряющейся инфляции и перебоев с поставками нефти.
Также недавнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей усилило опасения инвесторов по поводу геополитических рисков.
Кроме того, инвесторы пытаются оценить влияние напряженной ситуации вокруг Украины на отношения Китая и США. Ранее США заявили, что двусторонние отношения между странами могут пострадать, если Пекин будет помогать Москве в спецоперации по демилитаризации Украины. Этот вопрос снова был поднят в четверг на встрече мировых лидеров, что вызвало волнения на рынках.
https://1prime.ru/Financial_market/20220325/836494762.html