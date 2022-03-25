МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги пятницы без единой динамики на разнонаправленных факторах, свидетельствуют данные торгов. Китай получил очередное санкционное предупреждение из США

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,17% — до 3212,24 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,43%, до 2113,73 пункта, гонконгский Hang Seng Index —на 2,47%, до 21404,88 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,01%, до 2729,98 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,14%, до 28149,84 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,26%, до 7406,2 пункта.

Рынки в пятницу волатильны на разнонаправленных факторах. Так, ночное восстановление индексов Уолл-стрит поддержало настроения, но оптимистичный настрой был ограничен опасениями по поводу ускоряющейся инфляции и перебоев с поставками нефти.

Также недавнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей усилило опасения инвесторов по поводу геополитических рисков.

Кроме того, инвесторы пытаются оценить влияние напряженной ситуации вокруг Украины на отношения Китая и США. Ранее США заявили, что двусторонние отношения между странами могут пострадать, если Пекин будет помогать Москве в спецоперации по демилитаризации Украины. Этот вопрос снова был поднят в четверг на встрече мировых лидеров, что вызвало волнения на рынках.