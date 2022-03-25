МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Фондовые биржи Европы главным образом слабо снижаются в пятницу, в то время как падение цен на нефть привело к удешевлению акций компаний энергетического сектора, при этом немецкий рынок в силу своей специфики не оказался подвержен общей тенденции, свидетельствуют данные торгов. Европа намерена пресекать попытки России обойти санкции

По состоянию на 12.39 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,33%, до 7447,02 пункта, французский CAC 40 — на 0,09%, до 6550,15 пункта: немецкий DAX растет на 0,06%, до 14291,32 пункта.

Мировые цен на нефть тем временем падают более чем на 2%, и акции британской BP дешевеют на 2%, Shell — на более чем на 1%, французской TotalEnergies — на 1,6%. Падение стоимости акций энергетический компаний привело к общему падению индексов.

При этом немецкий фондовый рынок в силу отсутствия мощного нефтегазового сегмента проявляет иммунитет к этой тенденции. И расти ему не помешала даже негативная макростатистика.

Так, исследовательский институт IFO сообщил, что индекс экономических ожиданий в стране упал до 85,1 с 98,4 пункта в феврале. Такое снижение стало даже более резким, чем в марте 2020 года, когда вспыхнула история с новым коронавирусом из Китая. Вдобавок глава института отметил, что впереди "компаний в Германии ждут трудные времена". Кроме того, индекс делового климата в Германии снизился до 90,8 пункта с 98,5 пункта, а текущей экономической ситуации — до 97 пунктов с 98,6 пункта.

Сразу после публикации этих данных индекс DAX перешел от роста к падению, однако вскоре начал возвращаться в "зеленую" зону, хотя и неуверенно.