МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к евро и иене, корректируясь после продолжительного роста, вызванного международной напряженностью и ожиданиями от монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Песков считает "отчаянными действиями" санкции против Грефа

По состоянию на 13.03 мск курс евро к доллару растёт до 1,1004 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0996 доллара, курс доллара к иене уменьшается до 121,59 иены со 122,33 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,15%, до 98,64 пункта.

В течение недели доллар подорожал к евро на 0,4%, к иене — на 2%. Причем в четверг иена опустилась к доллару до 122,42 иены — минимума за семь лет. Инвесторы отыгрывали готовность ФРС США действовать агрессивнее в случае необходимости и повышать ставку более чем на 25 базисных пунктов.

Кроме того, сохранение напряжения международной обстановки продолжает поддерживать спрос на доллар как актив-убежище. Риски, связанные с ситуацией на Украине, приводят к росту цен на энергоносители, что в свою очередь подогревает инфляцию. Рынки следят за действиями центробанков, которые должны сдержать и без того высокую инфляцию, но в то же время не замедлить экономическое развитие. Аналитики при этом полагают, что факторов для укрепления доллара остаётся больше.

"Сочетание сохраняющихся рисков, связанных с Россией, высоких цен на энергоносители и расхождений в политике ФРС и ЕЦБ по-прежнему указывает на более слабую пару "евро-доллар", — отметили аналитики ING, чье мнение приводит агентство Рейтер.