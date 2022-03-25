МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в пятницу, в то время как ситуация в мире остается напряженной и инвесторы с большой осторожностью оценивают перспективы дальнейшего экономического развития, но пока оптимизм перевешивает, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.58 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,26%, до 34693 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,43%, до 14827 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,35%, до 4528,25 пункта.

Ситуация между Россией и Украиной остается напряженной и неопределенной, из-за чего торги на рынках волатильны. Риски перебоев с поставками энергоносителей привели к всплеску цен на них. Это в свою очередь усилило опасения по поводу инфляции, а также угнетения экономического роста.

При этом в пятницу паника чуть ослабла и инвесторы более склонны к риску. Нефть и газ немного дешевеют, хотя цены по-прежнему остаются высокими.

"Рынки пытаются оценить то, что нельзя оценить… Чем дольше длится конфликт, тем выше потенциал инфляции и ниже потенциал экономического роста. Это очень неопределенно", — отметил главный инвестиционный менеджер Kleinwort Hambros Фахад Камаль (Fahad Kamal), мнение которого приводит газета Wall Street Journal.