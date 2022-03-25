МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в марте снизился до 59,4 пункта с февральских 62,8 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали снижения показателя до 59,7 пункта, как и показала предварительная оценка.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по окончательной оценке, опустился до 67,2 пункта с 68,2 пункта в феврале, а индекс экономических ожиданий — до 54,3 пункта с 59,4 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали показателей на уровне предварительных оценок в 67,8 пункта и 54,4 пункта соответственно.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.