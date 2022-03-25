2022-03-25T17:18:14+03:00
2022-03-25T17:18:14+03:00
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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220325/836499086.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 март
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Ожидаемые в понедельник, 28 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 14:00
GBP
Великобритания — Выступление... ПРАЙМ, 25.03.2022
рынки, мнения аналитиков, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 28 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|14:00
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|15:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (февраль)
|-107,57 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (февраль)
|1,8%
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ГК Мать и дитя — финансовая отчетность по МСФО за 2021 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Globaltrans — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2021
|RUB
|Газпром — СД (об установлении предельной даты приема от акционеров вопросов в повестку дня ГОСА)