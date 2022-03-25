2022-03-25T17:18:14+03:00

2022-03-25T17:18:14+03:00

2022-03-25T17:18:14+03:00

2022

https://1prime.ru/Financial_market/20220325/836499086.html

События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 март

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Ожидаемые в понедельник, 28 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 14:00 GBP Великобритания — Выступление... ПРАЙМ, 25.03.2022

рынки, мнения аналитиков, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60