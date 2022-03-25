МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 28 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
14:00 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
15:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (февраль) -107,57 млрд долл
15:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (февраль) 1,8%
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
RUB ГК Мать и дитя — финансовая отчетность по МСФО за 2021 и телеконференция менеджмента
RUB Globaltrans — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2021
RUB Газпром — СД (об установлении предельной даты приема от акционеров вопросов в повестку дня ГОСА)