МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу преимущественно умеренно растут на некотором ослаблении геополитических опасений, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций снизился по итогам второго дня торгов

Аналитики отмечают, что весь геополитический негатив в целом уже отыгран рынком.

По состоянию на 17.12 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,38% — до 34840,56 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,3% — до 14149,43 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 рос на 0,18% — до 4528,57 пункта.

В пятницу на американских торговых площадках преобладают позитивные настроения. Индексы готовятся завершить в плюсе вторую неделю подряд. С понедельника Dow Jones вырос на 0,9%, S&P 500 – на 1,4%, а самый большой рост показал NASDAQ, увеличившись на 4,5%.

"В последнюю неделю или две мы видели, что рынки немного менее чувствительны к новостям по (украинскому – ред.) конфликту. Это не означает, что мы резко восстановились, однако множество плохих новостей было уже учтено" — цитирует газета Wall Street Journal руководительницу глобальной рыночной стратегии Natixis Investment Managers Эсти Двек (Esty Dwek).

Небольшое давление на рынки оказывает макростатистика. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в марте снизился до 59,4 пункта с февральских 62,8 пункта, что оказалось хуже предварительной оценки.