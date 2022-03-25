МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу снижается к другим основным мировым валютам, таким как к евро и иена, после макростатистики из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.52 мск курс евро к доллару растёт до 1,1017 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0996 доллара, курс доллара к иене уменьшается до 122,06 иены со 122,33 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,23%, до 98,56 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в марте снизился до 59,4 пункта с февральских 62,8 пункта, что оказалось и ниже предварительной оценки.

Ослабление доллара в пятницу обусловлено и коррекцией после активного роста ранее. Больше всего на этой неделе американская валюта подорожала к иене – более чем на 2% — и достигла максимума с 2015 года.

По словам аналитиков UBS Global Wealth Management, факторы для дальнейшего укрепления доллара – особенно к евро – сохраняются. Во-первых, валюта не теряет свой статус убежища при сохраняющихся рисках международной напряжённости, а во-вторых, США меньше зависимы от российских энергоносителей, поэтому доллар окажется в более выгодном, чем евро, положении при сбоях поставок.