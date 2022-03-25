Доллар снизился на один рубль, евро - на 1,8 рубля по итогам пятницы
КУРС ДОЛЛАРА ПО ИТОГАМ ПЯТНИЦЫ СНИЗИЛСЯ НА 1 РУБ, ДО 96 РУБ, ЕВРО — НА 1,8 РУБ, ДО 105 РУБ – ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
https://1prime.ru/Financial_market/20220325/836501194.html
Торги
Российский рынок акций снизился по итогам второго дня торгов
Криптовалюты
Биткоин дорожает до $45 тысяч
Личный кошелек
Россиянам посоветовали не торопиться вкладывать деньги
Газовый вентиль
В Кремле уточнили, каким компаниям можно не продавать газ за рубли
Повышение цен в России
Костин предупредил об опасном последствии заморозки цен
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МИД предупредил, чем обернется заморозка российских резервов
Дедолларизация
"Вам не понравится". Россия возвращает замороженные резервы
Пенсии
Сенатор прокомментировала выход России из согалшения СНГ о пенсиях
КУРС ДОЛЛАРА ПО ИТОГАМ ПЯТНИЦЫ СНИЗИЛСЯ НА 1 РУБ, ДО 96 РУБ, ЕВРО — НА 1,8 РУБ, ДО 105 РУБ – ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
https://1prime.ru/Financial_market/20220325/836501194.html
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