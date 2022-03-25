2022-03-25T19:04:00+03:00

2022-03-25T19:21:20+03:00

2022-03-25T19:04:00+03:00

2022

https://1prime.ru/Financial_market/20220325/836501194.html

Доллар снизился на один рубль, евро - на 1,8 рубля по итогам пятницы

Рынки

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

КУРС ДОЛЛАРА ПО ИТОГАМ ПЯТНИЦЫ СНИЗИЛСЯ НА 1 РУБ, ДО 96 РУБ, ЕВРО — НА 1,8 РУБ, ДО 105 РУБ – ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ ПРАЙМ, 25.03.2022

рынки, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60