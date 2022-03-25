МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Рубль в пятницу повысился против доллара и евро пятую торговую сессию подряд, курс евро, протестировав ключевой уровень поддержки 100 рублей, все же удержался выше, следует из данных Московской биржи.

Российский фондовый рынок продемонстрировал осторожность перед выходными, что сдержало и рост курса рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск снизился на 1 рубль — до 96 рублей, евро — на 1,8 рубля, до 105 рублей.

За неделю курс доллара упал на 8,82 рубля (на 8,41%), евро — на 9,8 рубля (на 8,54%).

РУБЛЬ ПРОДОЛЖИЛ РАСТИ

На российском валютном рынке в пятницу пятый торговый день подряд сохранилась повышательная курсовая динамика рубля.

Инвесторы продолжают оценивать позитивные ожидания от планов РФ продавать газ на экспорт за рубли.

При этом инвесторы обращали внимание на слова президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что страна оценивает определенные линии ООН в плане санкций, но не может отложить в сторону отношения с Россией. Анкара должна сохранять деликатность в вопросе санкций в отношении России, не может оставить в стороне поставки российского газа и АЭС "Аккую", добавил он.

В то же время, российский фондовый рынок не дал четких сигналов о настроениях инвесторов перед выходными, что сдержало укрепление рубля. С одной стороны, ценовой индекс государственных облигаций РФ, рассчитываемый Мосбиржей, повысился в пятницу на 0,8%.

Индекс почти не изменился по итогам прошедших пяти торговых сессий (108,16 пункта), успев обновить минимум с декабря 2014 года, провалившись до 98,21 пункта, но затем отскочив вверх. На момент приостановки торгов 25 февраля он равнялся 108,45 пункта.

В то же время, российский рынок акций упал в пятницу. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 3,66% — до 2484,13 пункта, индекс РТС — на 2,7%, до 829,62 пункта.

Рынок нефти к вечеру перешел к росту и прибавлял 0,9% до 120,1 доллара за баррель сорта Brent. Поддержка пришла от новостей о том, что страны Персидского залива, в том числе Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия, заявляют о своей приверженности квотам в рамках сделки ОПЕК+ и наращивать добычу, сверх оговоренного в рамках соглашения, скорее всего, не будут.

Фактором поддержки российской валюты выступал пик налоговых платежей марта, приходящийся на пятницу. Общий объем платежей в бюджет в этом месяце оценивается в 3,5 триллиона рублей.

В итоге, доллар упал к рублю на 1%, евро — на 1,8%. Рублевая цена нефти колеблется около 11,5 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Возвращение курса в диапазон 110–120 рублей за доллар сейчас технически невозможно, поскольку Банк России и правительство РФ ввели достаточно жесткие меры контроля за капиталом, поэтому будет затруднительно снискать в обозримом будущем такое давление, которое на фоне реализации требования продаж 80% валютной выручки экспортеров сможет подбросить курс выше 110 рублей за единицу валюты США, рассуждает Михаил Шульгин из "Открытие Инвестиции".

"Курс в ближайшей перспективе будет пытаться закрепиться ниже психологического уровня 100 рублей за доллар. Факторы давления на рубль: новости, которые будут ставить под сомнение прогресс в переговорах между Россией и Украиной, новости о сбоях в цепочках поставок российских товаров за рубеж. Драйверы повышения спроса на рубль: прояснение механизма оплаты российского газа в рублях, расширение списка акций, которыми можно торговать на Мосбирже, продажи валюты экспортерами на фоне схлопнувшегося импорта и туристического спроса на валюту", — добавляет он.

На следующей неделе вероятна попытка закрепить курс в области 90–95 рублей за доллар, однако даже с учетом всех имеющихся у рубля позитивных факторов вряд ли российской валюте удастся вернуться в диапазон 85–90 рублей за доллар, оценивает Шульгин.

Прогноз по курсу доллара на предстоящую неделю – 90-110 рублей, оценивает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"В условиях невысоких оборотов из-за отсутствия многих крупных участников валютного рынка, а также действия стабилизационных мер ЦБ, в частности 80%-ного норматива по продаже валютной выручки экспортёрами, рубль остается слабо восприимчивым как к внешним, так и к внутренним факторам. Поддержку могут оказывать лишь надежды на деэскалацию на Украине, давление могут продолжить оказывать санкционные риски", — добавляет он.